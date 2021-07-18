Черчесов вылетел в Москву на переговоры по трудоустройству

Владикавказ, 18 июля. Экс-наставник сборной России Станислав Черчесов прервал свой отпуск в Осетии и вылетел в Москву для встречи с потенциальным работодателем.

По данным издания «Чемпионат», российский специалист вылетел на переговоры в российскую столицу, но в настоящее время неизвестно, кто именно заинтересован в услугах Черчесова. Об этом журналистам сообщил знакомый с ситуацией источник.

Станислав Черчесов покинул пост тренера сборной России после неудачного выступления команды на Евро-2020. Тренер и РФС официально расторгли контракт 8 июля.

Сборная России на Евро-2020 заняла последнее, четвертое место в своем квартете с Бельгией, Данией и Финляндией. Команда одержала одну победу над финнами (1:0), набрав три очка, и покинула турнир.

Ранее сообщалось, что 58-летний Черчесов отказался от многомиллионной компенсации за разрыв контракта с Российским футбольным союзом.