Политические последствия немецкого наводнения оценили в Великобритании

Лондон, 18 июля. Британские журналисты оценили возможный политический эффект от наводнения в Германии.

Официальное число погибших в катастрофе выросло до 93, еще 1300 человек числятся без вести пропавшими в западном районе Аравайлере. По мнению авторов британского издания The Spectator, у бедствия могут быть интересные политические последствия.

Журналисты вспомнили фольклор немецкой политики. Наводнения уже помогали действующим правительствам выигрывать выборы. Так произошло с бывшим канцлером ФРГ Герхардом Шредером. Его первый срок оканчивался, а в новой предвыборной гонке он уступал оппонентам.

После наводнения политик бросил свою кампанию и отправился на операцию по ликвидации последствий стихии. Его оппонент, на тот момент премьер Баварии Эдмунд Штойбер добрался до пострадавших районов через несколько дней. Этого инцидента хватило, чтобы Шредер обогнал на выборах своего соперника, отметили британские журналисты. В заключение они предположили аналогичное развитие событий в современной Германии.

Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель прибыла в наиболее пострадавшие от наводнения районы Германии. Политик побеседовала с пожарными и спасателями, работающими на месте бедствия.