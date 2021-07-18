Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
18 июля 20:56
20:55
Экономика
Водородная повестка набирает обороты в России и Европе
20:55
Общество
Стало известно, кто сыграет маленькую принцессу Лею в сериале про Оби-Вана Кеноби
20:54
Политика
Немецкий политик Фридрих Мерц призвал Берлин поменять отношение к Евросоюзу
20:54
Спорт
Константин Цзю отметил характер Гассиева перед боем за титул WBA ASIA
20:54
Происшествия
В Новосибирске из окна четвертого этажа выпал двухлетний ребенок
20:53
Армия
Российские миротворцы провели гуманитарную акцию в Мартунинском районе Карабаха
20:53
Политика
Аналитики рассказали о демографическом провале на Украине
20:52
Весь мир
Израиль и Марокко подписали соглашение о кибербезопасности
20:50
Общество
Европейцы назвали туристов, которых меньше всего ждут на отдыхе
20:49
Шоу-бизнес
Баста объяснил, почему никогда не изменял жене
Все новости

Политические последствия немецкого наводнения оценили в Великобритании
Политика
Политические последствия немецкого наводнения оценили в Великобритании
Global Look Press  /  Klaus W. Schmidt via www.imago-i/www.imago-images.de

Лондон, 18 июля. Британские журналисты оценили возможный политический эффект от наводнения в Германии.

Официальное число погибших в катастрофе выросло до 93, еще 1300 человек числятся без вести пропавшими в западном районе Аравайлере. По мнению авторов британского издания The Spectator, у бедствия могут быть интересные политические последствия.

Журналисты вспомнили фольклор немецкой политики. Наводнения уже помогали действующим правительствам выигрывать выборы. Так произошло с бывшим канцлером ФРГ Герхардом Шредером. Его первый срок оканчивался, а в новой предвыборной гонке он уступал оппонентам.

После наводнения политик бросил свою кампанию и отправился на операцию по ликвидации последствий стихии. Его оппонент, на тот момент премьер Баварии Эдмунд Штойбер добрался до пострадавших районов через несколько дней. Этого инцидента хватило, чтобы Шредер обогнал на выборах своего соперника, отметили британские журналисты. В заключение они предположили аналогичное развитие событий в современной Германии.

Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель прибыла в наиболее пострадавшие от наводнения районы Германии. Политик побеседовала с пожарными и спасателями, работающими на месте бедствия.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Политические последствия немецкого наводнения оценили в Великобритании
великобритания германия шредер
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru