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В Австралии провели первые испытания американских ЗРК Patriot
Армия
В Австралии провели первые испытания американских ЗРК Patriot
wikimedia.org  /  CC BY-SA 2.5

Канберра, 18 июля. Австралийские военные провели первые испытания американских зенитных ракетных комплексов Patriot.

Вооружение было задействовано в рамках военных учений, которые развернулись в Центральном Квинсленде. По имеющимся данным, в маневрах также принимают участие бойцы Вооруженных сил США. В австралийском военном ведомстве использование ЗРК Patriot называют мерой, направленной против Китая. В Канберре полагают, что Пекин может направить свои ракеты и средства боевой авиации на Австралию.

Ранее сообщалось, что в Австралии стартовали военные учения Talisman Sabre, в которых задействовано свыше 17 тысяч военнослужащих. Япония, Великобритания, Канада, Южная Корея и Новая Зеландия также принимают участие в двухнедельных маневрах.

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