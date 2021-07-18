В Австралии провели первые испытания американских ЗРК Patriot

Канберра, 18 июля. Австралийские военные провели первые испытания американских зенитных ракетных комплексов Patriot.

Вооружение было задействовано в рамках военных учений, которые развернулись в Центральном Квинсленде. По имеющимся данным, в маневрах также принимают участие бойцы Вооруженных сил США. В австралийском военном ведомстве использование ЗРК Patriot называют мерой, направленной против Китая. В Канберре полагают, что Пекин может направить свои ракеты и средства боевой авиации на Австралию.

Ранее сообщалось, что в Австралии стартовали военные учения Talisman Sabre, в которых задействовано свыше 17 тысяч военнослужащих. Япония, Великобритания, Канада, Южная Корея и Новая Зеландия также принимают участие в двухнедельных маневрах.