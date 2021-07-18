Долина поделилась архивным видео с Пугачевой в Юрмале

Москва, 18 июля. Известная российская исполнительница Лариса Долина опубликовала редкие совместные кадры с примадонной отечественной эстрады Аллой Пугачевой и ее семьей.

Видео было снято во время звездного отдыха на территории Юрмалы, предположительно, во времена, когда в Прибалтике еще не запрещали проведение популярного музыкального фестиваля. На записи народная артистка СССР музицирует на пианино, в то время как дети танцуют на широкой веранде.

«Уникальное видео. Юрмала, несколько лет назад, мы в гостях у Аллы Пугачевой и Макса Галкина. Наши детки еще совсем малыши, аккомпанирует Алла… Было очень уютно, вкусно, тепло и очень комфортно!» — поделилась воспоминаниями артистка.

Спустя много лет Лариса Долина решила еще раз поблагодарить Примадонну и ее семью за гостеприимство. Певица призналась, что очень любит свою коллегу и ее семью, и пожелала им любви и здоровья.

Подписчики звездного аккаунта пришли в восторг от опубликованного видео. Многие отметили, что очень скучают по теплому летнему фестивалю, который так долго проходил в Юрмале.

«Прелестная обстановка. Музыка завораживающая. Люди прекрасные. Идиллия. Даже мы скучаем по вашим юрмальским вечерам»; «Какое домашнее теплое видео. Дети — ангелы. Спасибо за позитив, спасибо за то, что делитесь теплотой и нежностью души»; «Как прекрасно лето у Аллы Пугачевой. Как прекрасно это видео», — сообщают фолловеры артистки под постом.

Некоторые предположили, что у джазовой исполнительницы наступил особенно ностальгический период в жизни. Ранее она опубликовала фотографию своей дочери Ангелины вместе с покойной певицей Юлией Началовой. Долина вспомнила трогательную историю дружбы девушек.