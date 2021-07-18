Бузова тепло поздравила партнера по шоу «Ледниковый период» с днем рождения

Москва, 18 июля. Поющая ведущая Ольга Бузова во время работы в Африке не забыла поздравить своего коллегу по шоу «Ледниковый период» фигуриста Дмитрия Соловьева с днем рождения.

Звезда телестройки «Дом-2» опубликовала несколько архивных видео, на которых запечатлены самые яркие выступления пары на ледовом шоу. В своем поздравлении она поблагодарила олимпийского чемпиона за сотрудничество и пожелала ему всего самого наилучшего.

«Сегодня день рождения отмечает Дмитрий Соловьев. Бесконечно благодарна за тебя и наши невероятные номера», — подписала артистка пост в Stories Instagram.

Артисты вместе снимались в седьмом сезоне популярного шоу Первого канала "Ледниковый период". Благодаря упорным тренировкам и тяжелым подготовкам, Бузова действительно смогла добиться успеха на коньках. По итогам проекта они получили «Приз зрительских симпатий». Однако на этом телезвезда не остановилась и после финала проекта еще несколько раз выступала на различных ледовых концертах.

Оставив этот опыт в прошлом году, экс-звезда «Дома-2» решила продвигать свою карьеру дальше. За первые полгода 2021-го она рассталась с рэпером Давой и выпустила несколько хитов, а также приняла участие в съемках нового проекта ТНТ в Африке.

Но больше всего шума наделало участие Ольги Бузовой в постановке МХАТа «Чудесный грузин». Игра артистки подверглась огромному потоку критики. Театральный эксперт Капитолина Кокшенева объяснила ФАН, что появление певицы на сцене ознаменовало падение академического театра до уровня шоурума.