Правила покупки крупных пакетов акций могут изменить в России

Москва, 18 июля. Минэкономразвития хочет реформировать институт поглощений.

Закон «Об акционерных обществах» планируют обновить в Минэке, внеся значительные изменения в институт поглощений компаний. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Проект законодательных корректировок предполагает, что термин «аффилированность» будет «отвязываться» от практического применения в сторону использования «связанности» продавцов и покупателей.

Ряд юристов считает, что поправки к действующему законодательству необходимы, так как в настоящее время имеется множество недочетов и неточностей, которые могут быть использованы в корыстных целях.

«Это давно ожидаемая и значимая реформа, которая будет способствовать повышению качества корпоративного регулирования в России», — отмечает заместитель главы министерства Илья Торосов.

Помимо этого, ведомство предлагает изменить список возможных случаев, когда акционеры получают право реализации акций лицам, которые заполучают контроль над предприятием. Вдобавок, в ряд возможностей акционеров добавляется право требования приобретения ценных бумаг человеком, получившим контроль над фирмой.

Осенние обновления на Московской бирже предполагают внедрение возможности торговли иностранными акциями в валюте.