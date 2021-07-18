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Правила покупки крупных пакетов акций могут изменить в России

  /   Обновлено: 18 июля 2021 20:40
Экономика
Правила покупки крупных пакетов акций могут изменить в России
ФБА «Экономика сегодня»  /  Степан Яцко

Москва, 18 июля. Минэкономразвития хочет реформировать институт поглощений.

Закон «Об акционерных обществах» планируют обновить в Минэке, внеся значительные изменения в институт поглощений компаний. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Проект законодательных корректировок предполагает, что термин «аффилированность» будет «отвязываться» от практического применения в сторону использования «связанности» продавцов и покупателей.

Ряд юристов считает, что поправки к действующему законодательству необходимы, так как в настоящее время имеется множество недочетов и неточностей, которые могут быть использованы в корыстных целях.

«Это давно ожидаемая и значимая реформа, которая будет способствовать повышению качества корпоративного регулирования в России», — отмечает заместитель главы министерства Илья Торосов.

Помимо этого, ведомство предлагает изменить список возможных случаев, когда акционеры получают право реализации акций лицам, которые заполучают контроль над предприятием. Вдобавок, в ряд возможностей акционеров добавляется право требования приобретения ценных бумаг человеком, получившим контроль над фирмой.

Осенние обновления на Московской бирже предполагают внедрение возможности торговли иностранными акциями в валюте.

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Минэкономразвития России покупка крупных пакетов акций аффилированность
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