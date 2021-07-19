Русский характер: Актер Сергей Бадюк о картине «Брат» и Даниле Багрове

Криминальную драму в двух частях режиссера Алексея Балабанова «Брат» и «Брат-2» знают если не все, то почти все. Данила Багров, роль которого сыграл актер Сергей Бодров-младший, — один из самых популярных героев среди россиян. Значит ли это, что для русского человека выражение «добро должно быть с кулаками», — часть ментальности? В пресс-центре Медиагруппы «Патриот» актер, спортсмен, общественный деятель Сергей Бадюк поделился мнением о картине «Брат», Даниле Багрове и русском характере.

Гость пресс-центра признался, что картина Балабанова — одна из его любимых, да и характер главного героя ему близок, он и сам не из робкого десятка.

«Это один из моих любимейших фильмов. Я точно не сторонник того, что ударили по левой щеке, подставляй правую. Эта история не обо мне. Я думаю, фильм потому и любят. Герой — яркий представитель моего поколения. Мы примерными сверстниками с ним были. Я помню, как выходили фильмы и «Брат», и «Брат-2», они пришлись на мою молодость. У меня и дети с удовольствием смотрят его, это кино не стареет, не уходит с повестки дня. Значит, это русский характер», — говорит Бадюк.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Актер обращает внимание и на самого героя. Заметьте, он совершенно не похож на современных персонажей с грудой мышц.

«Данила не перекаченный «суперспецназовец», он простой парень с определенными навыками, ветеран боевых действий. Когда понимает, что ситуация выходит за какие-то рамки, он готов все вернуть назад с помощью силы. Значит, так надо», — отметил актер.

Ранее создатели фильма «Брат-3» представили первый тизер картины. Видео появилось на официальном YouTube-канале киноленты.

Картина режиссера Валерия Переверзева до сих пор снимается. Главную роль в ленте исполнит племянник продюсера Бари Алибасова Рудольф Назаров. Примечательно, что сыграть в фильме может любой желающий: россиянам предлагают купить роль в кино.