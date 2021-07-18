Вдова солиста «Хора Турецкого» Горячева обратилась к покойному мужу после похорон

Москва, 18 июля. Фотограф Наталия Шацкая почтила память супруга, участника группы «Хор Турецкого» Бориса Горячева. Вдова опубликовала трогательное послание к покойному мужу.

Близкие и поклонники простились с музыкантом Борисом Горячевым 17 июля. Артист был кремирован после церемонии в Троекуровском крематории. На траурном мероприятии также присутствовала жена певца, фотограф Наталия Шацкая, которая осталась одна с ребенком на руках.

После похорон вдова Горячева опубликовала в Instagram трогательный пост в память о муже. Она призналась в чувствах к покойному супругу и намекнула, что находится в ожидании второго ребенка. Позднее пост был удален из Stories.

«Теперь ты будешь нашим ангелом-хранителем! Любимый, помним с Евкой и никогда не забудем. Спасибо за каждый счастливый прожитый день с тобой! За Еву и эту маленькую частичку тебя, теперь я не одна, теперь я не одна, ты знаешь… Мы справимся со всем, я обещаю», — написала вдова артиста.

Кроме того, вдова солиста «Хора Турецкого» обратилась к покойному мужу в новом посте. Она показала поклонникам его фото с дочерью.

На церемонии прощания Шацкая предстала в черном свободном платье. Судя по записям с мероприятия, вдова артиста находится в интересном положении и готовится ко вторым родам.

Борис Горячев скончался 15 июля. Солист группы «Хор Турецкого» долгое время пытался оправиться от осложнений из-за коронавируса, но ушел из жизни незадолго до своего 50-летия.