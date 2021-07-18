Иван Ургант восхитил поклонников фотографией жены из путешествия

Санкт-Петербург, 18 июля. Ведущий Первого канала Иван Ургант поделился с поклонниками фото супруги Натальи Кикнадзе. Необычный стиль жены шоумена привел в восторг поклонников.

Звезда программы «Вечерний Ургант» отправился в путешествие по Санкт-Петербургу. Артист посетил местные достопримечательности, побывал на Малой Голландии и проплыл на теплоходе в компании второй супруги Натальи Кикнадзе. Жена телеведущего периодически экспериментирует с внешностью, но с недавних пор она остановилась на брутальном образе, который подчеркивает короткая стрижка, окрашенная в блонд.

Телеведущий изменил привычной скрытности и показал фото жены во время путешествия. Смелый образ Кикнадзе восхитил фанатов шоумена.

«Ване повезло! Красавица»; «Обаятельная, а взгляд какой»; «Очень красивая, элегантная и самобытная», — писали фолловеры.

Однако не все оценили стиль Кикнадзе. Некоторых фанатов смутила короткая стрижка жены артиста. Один из фолловеров иронично поинтересовался, что за «стильный мальчик в женских туфлях» появился на фото телеведущего.

Недавно Иван Ургант побывал на фестивале «Алые паруса». Артист поделился эмоциями от ежегодного праздника, который он провел для российских выпускников.