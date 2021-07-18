Президента Бразилии выписали из больницы после госпитализации

Сан-Паулу, 18 июля. Президента Бразилии Жаира Болсонару выписали из больницы Сан-Паулу, где он находился на протяжении четырех дней.

Как сообщает клиника, где проходил лечение президент, Болсонару госпитализировали в среду, 14 июля, с острой болью в животе. Он лечился от непроходимости кишечника и сейчас пошел на поправку, поэтому бразильского лидера решено выписать.

«Вспомогательная бригада медиков продолжит наблюдение за его состоянием здоровья амбулаторно», — говорится в сообщении клиники.

Ранее Болсонару сообщал, что в начале июля перенес установку двух зубных имплантов, а затем он начал страдать от икоты, которая не прекращалась несколько дней.