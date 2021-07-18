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Анастасия Волочкова пытается добиться пенсии от Большого театра через прокуратуру
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова пытается добиться пенсии от Большого театра через прокуратуру
Prt Scr instagram.com  /  @volochkova_art

Москва, 18 июля. Балерина Анастасия Волочкова развернула войну против руководства Большого театра. Звезда обратилась в прокуратуру, чтобы добиться выплаты пособия.

Конфликт между балериной Анастасией Волочковой и сотрудниками Большого театра неожиданно набрал обороты: после многочисленных шпилек в адрес руководства артистка обратилась в прокуратуру. Бывшая прима пытается доказать, что была незаконно уволена без выплаты зарплаты. Кроме того, она не может оформить пенсию, так как у нее не подтвержден трудовой стаж.

Недавно Волочкова составила заявление, которое подала в Тверскую межрайонную прокуратуру. Об этом балерина рассказала в Instagram.

«Сегодня мной и моим адвокатом Евгением Корчаго подано очередное заявление в прокуратуру на Большой театр и незаконные действия в адрес меня, других артистов и государства», — заявила балерина.

В случае победы Волочкова сможет оформить пенсию, однако ее размер не сравнится с гонорарами звезды. Тем не менее балерина не готова отступать: артистка подчеркнула, что разбирательства с театром — дело принципа.

Недавно Анастасия Волочкова вновь подверглась критике со стороны подписчиков. Фолловеры упрекнули балерину за видео, на котором артистка наслаждалась черной икрой.

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театр волочкова прокуратура
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