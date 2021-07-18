Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
18 июля 20:55
20:55
Экономика
Водородная повестка набирает обороты в России и Европе
20:55
Общество
Стало известно, кто сыграет маленькую принцессу Лею в сериале про Оби-Вана Кеноби
20:54
Политика
Немецкий политик Фридрих Мерц призвал Берлин поменять отношение к Евросоюзу
20:54
Спорт
Константин Цзю отметил характер Гассиева перед боем за титул WBA ASIA
20:54
Происшествия
В Новосибирске из окна четвертого этажа выпал двухлетний ребенок
20:53
Армия
Российские миротворцы провели гуманитарную акцию в Мартунинском районе Карабаха
20:53
Политика
Аналитики рассказали о демографическом провале на Украине
20:52
Весь мир
Израиль и Марокко подписали соглашение о кибербезопасности
20:50
Общество
Европейцы назвали туристов, которых меньше всего ждут на отдыхе
20:49
Шоу-бизнес
Баста объяснил, почему никогда не изменял жене
Все новости

Россияне признались, по каким параметрам они выбирают отель для отдыха

  /   Обновлено: 18 июля 2021 20:31
Общество
Россияне признались, по каким параметрам они выбирают отель для отдыха
pixabay.com  /  Free-Photos

Москва, 18 июля. Аналитики центра сервиса поездок и путешествий провели опрос и выяснили, какие критерии важны россиянам при выборе отеля для отдыха.

В опросе приняли участие 1107 человек. Как оказалось, для большинства респондентов определяющим фактором стала локация. Так, 49% россиян обычно выбирают гостиницу, которая расположена максимально близко к морю или центру города — в зависимости от целей поездки.

При этом каждый пятый опрошенный, то есть 19%, ценит камерность и аутентичность. Еще для 14% важным фактором является наличие питания и его качество. Только 4% респондентов указали обязательное наличие бассейна, сауны или возможности заказать SPA-услуги.

Юрист Светлана Краснянская ранее назвала способы продлить отпуск с полной оплатой. Например, на дополнительные дни в отпуске могут рассчитывать несовершеннолетние и работники с ненормированным графиком.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Россияне признались, по каким параметрам они выбирают отель для отдыха
опрос отдых отель
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru