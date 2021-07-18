Россияне признались, по каким параметрам они выбирают отель для отдыха

Москва, 18 июля. Аналитики центра сервиса поездок и путешествий провели опрос и выяснили, какие критерии важны россиянам при выборе отеля для отдыха.

В опросе приняли участие 1107 человек. Как оказалось, для большинства респондентов определяющим фактором стала локация. Так, 49% россиян обычно выбирают гостиницу, которая расположена максимально близко к морю или центру города — в зависимости от целей поездки.

При этом каждый пятый опрошенный, то есть 19%, ценит камерность и аутентичность. Еще для 14% важным фактором является наличие питания и его качество. Только 4% респондентов указали обязательное наличие бассейна, сауны или возможности заказать SPA-услуги.

Юрист Светлана Краснянская ранее назвала способы продлить отпуск с полной оплатой. Например, на дополнительные дни в отпуске могут рассчитывать несовершеннолетние и работники с ненормированным графиком.