Вирусолог объяснил важность вакцинации для создания популяционного иммунитета

Москва, 18 июля. Естественный популяционный иммунитет к коронавирусу «натренировать» без вакцины не получается, заявил вирусолог Георгий Викулов.

По словам специалиста, постоянный контакт с COVID-19 в небольших объемах может благотворно воздействовать на иммунитет. Однако в большом количестве организму сложно справиться с инфекцией. Викулов отметил, что вакцинация заранее подготавливает иммунитет к столкновению с различными возбудителями, передает ТАСС.

Кроме того, инфекционист прокомментировал действия Швеции, которая пыталась сформировать популяционный иммунитет естественным путем. Однако это привело к смерти пожилого поколения и сокращению средней продолжительности жизни в стране.

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее заявил, что вакцина от коронавируса эффективна даже против нового штамма «Дельта». На это указывают точные статистические данные властей столицы.