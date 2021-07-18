Возлюбленная Криштиану Роналду произвела фурор пикантным фото на яхте

Пальма, 18 июля. Известная испанская модель Джорджина Родригес впечатлила пользователей Сети эффектным снимком. Возлюбленная футболиста Криштиану Роналду сфотографировалась в невидимом белье.

После неудачного выступления сборной Португалии на Евро-2020 известный футболист вместе с детьми и невестой отправился отдыхать на яхте Azimut Grande на Балеарские острова. Оттуда известная модель постоянно публикует фотографии, некоторые из которых производят фурор в Сети.

В новой публикации модель загорает на борту яхты, кокетливо скрестив ноги. Для фотосессии Родригес надела тонкий купальник, который практически незаметен на ее теле. Именно это привлекло внимание огромного количества подписчиков звездного аккаунта.

«Она точно в трусиках?»; «Кажется, она забыла надеть трусики. Божественная красота»; «Ваууууууу. Огонь. Богиня. Красота», — эмоционально отметили пользователи соцсети.

Сборная Португалии вылетела с европейского первенства в 1/8 финала, проиграв сборной Бельгии. Однако это не помешало португальскому нападающему стать лучшим бомбардиром чемпионата, на его счету пять мячей, забитых в ворота соперника. Согласно статистике, игрок туринского «Ювентуса» забивал в каждом матче Евро-2020.