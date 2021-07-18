Наводнение на западе Германии привело к разливу нефтепродуктов

Берлин, 18 июля. Специальная лаборатория отбирает пробы воды и воздуха после разлива нефти, которая попала в главную запруду реки Вибах. Устанавливается степень загрязнения.

Сразу несколько заводов, расположенных на юге от Хюккесвагена, оказались в воде. Это привело к разливу нефти, а также других загрязняющих веществ.

От последствий бушевавшей стихии, по последним данным, погибли более 150 человек. Количество жертв увеличивается ежедневно. Более того, десятки людей числятся пропавшими без вести.

Спасатели продолжают проводить поисковые операции.