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Скандалы на выборах-2020 заставили 17 штатов США ужесточить избирательное законодательство
Весь мир
Скандалы на выборах-2020 заставили 17 штатов США ужесточить избирательное законодательство
ZUMAPRESS.com  /  Seamas Culligan

Вашингтон, 18 июля. После президентских выборов 2020 года семнадцать штатов США приняли 28 законов, ограничивающих доступ к процедуре голосования. Такими данными поделился Центр правосудия Бреннана при Юридической школе Нью-Йоркского университета, сообщает CNN.

По данным сотрудников университета, больше половины новых законов затрудняют заочное голосование и по почте. И их массовое принятие связано с попыткой республиканцев ограничить доступ к избирательным урнам после рекордной явки в 2020 году во время президентских выборов.

16 законов затруднят избирателям подачу почтовых бюллетеней, еще шесть сокращают сроки для голосования дистанционно. Порядка пяти запретов усложняют автоматическое получение выборных листков. Шесть законов ограничивают помощь избирателям в возврате их почтовых бюллетеней, четыре — доступность почтовых ящиков для голосования. Ряд распоряжений вводит более строгие законы подтверждения личности избирателей для голосования по почте.

22 июня губернатор Техаса Грег Эббот, объявил, что соберет специальную сессию законодательного собрания, чтобы также принять ряд новых ограничений.

Скандалы на выборах-2020 заставили 17 штатов США ужесточить избирательное законодательство
Федеральное агентство новостей  / 

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