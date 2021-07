Скандалы на выборах-2020 заставили 17 штатов США ужесточить избирательное законодательство

Вашингтон, 18 июля. После президентских выборов 2020 года семнадцать штатов США приняли 28 законов, ограничивающих доступ к процедуре голосования. Такими данными поделился Центр правосудия Бреннана при Юридической школе Нью-Йоркского университета, сообщает CNN.

