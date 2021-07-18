Пользователи Сети вслед за Погребинским предсказали распад Украины

Киев, 18 июля. Интернет-комментаторы согласились с мыслью политолога Михаила Погребинского об уничтожении украинской государственности.

По словам эксперта, Украина может прекратить существование как государство. Страна достигла определенной грани, после которой может последовать распад, убежден политолог. В Сети согласились с мыслью Погребинского и предрекли украинской государственности гибель.

«Увы, Украина уже не может не быть русофобской и не проводить политику анти-России, а потому точка невозврата ею уже пройдена. Уверен, Украины как государства в ближайшие годы не станет, и Запад ей не поможет», — подчеркнул пользователь Viktor C.

Ранее депутат Госдумы Евгений Федоров рассказал о приближении Украины к пропасти. Парламентарий обратил внимание, что в стране уже семь лет функционирует нелегитимное правительство.