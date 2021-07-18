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Пользователи Сети вслед за Погребинским предсказали распад Украины

  /   Обновлено: 18 июля 2021 20:25
Политика
Пользователи Сети вслед за Погребинским предсказали распад Украины
ФБА «Экономика сегодня»  /  Семен Притула

Киев, 18 июля. Интернет-комментаторы согласились с мыслью политолога Михаила Погребинского об уничтожении украинской государственности.

По словам эксперта, Украина может прекратить существование как государство. Страна достигла определенной грани, после которой может последовать распад, убежден политолог. В Сети согласились с мыслью Погребинского и предрекли украинской государственности гибель.

«Увы, Украина уже не может не быть русофобской и не проводить политику анти-России, а потому точка невозврата ею уже пройдена. Уверен, Украины как государства в ближайшие годы не станет, и Запад ей не поможет», — подчеркнул пользователь Viktor C.

Ранее депутат Госдумы Евгений Федоров рассказал о приближении Украины к пропасти. Парламентарий обратил внимание, что в стране уже семь лет функционирует нелегитимное правительство.

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украина погребинский распад
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