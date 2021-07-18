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Вирусолог Нетесов объяснил причины отсутствия антител после вакцинации против COVID-19
Общество
Вирусолог Нетесов объяснил причины отсутствия антител после вакцинации против COVID-19
gov.spb.ru  /  Пресс-служба Администрации Губернатора Санкт-Петербурга

Москва, 18 июля. Некоторые пациенты, привившиеся от коронавирусной инфекции, сталкиваются с отсутствием выработки антител. Вирусолог Сергей Нетесов объяснил причину этого явления.

Существует несколько причин, по которым после вакцинации не вырабатываются антитела к коронавирусной инфекции. Как утверждает доктор биологических наук Сергей Нетесов, отсутствие выработки может быть связано с заражением аденовирусами до прохождения процедуры вакцинации.

«Человек мог недавно перенести заболевание, вызванное именно теми двумя серотипами аденовирусов, из которых сделана вакцина «Спутник V» — 26-й и 5-й. В таком случае у человека организм просто блокирует попадающую туда вакцину и не дает вакцинным препаратам ничего производить», — объяснил он в беседе с изданием «Российская газета».

Отсутствие антител также может быть связано с нарушением правил хранения противокоронавирусных препаратов. В некоторых случаях также возможна неправильная транспортировка вакцин.

Прохождение процедуры вакцинации позволяет значительно снизить вероятность заболевания тяжелой формой COVID-19. Как сообщалось ранее, после прививки можно купаться в море, однако рекомендуется следить за своим самочувствием.

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вакцинация коронавирус антитела
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