Вирусолог Нетесов объяснил причины отсутствия антител после вакцинации против COVID-19

Москва, 18 июля. Некоторые пациенты, привившиеся от коронавирусной инфекции, сталкиваются с отсутствием выработки антител. Вирусолог Сергей Нетесов объяснил причину этого явления.

Существует несколько причин, по которым после вакцинации не вырабатываются антитела к коронавирусной инфекции. Как утверждает доктор биологических наук Сергей Нетесов, отсутствие выработки может быть связано с заражением аденовирусами до прохождения процедуры вакцинации.

«Человек мог недавно перенести заболевание, вызванное именно теми двумя серотипами аденовирусов, из которых сделана вакцина «Спутник V» — 26-й и 5-й. В таком случае у человека организм просто блокирует попадающую туда вакцину и не дает вакцинным препаратам ничего производить», — объяснил он в беседе с изданием «Российская газета».

Отсутствие антител также может быть связано с нарушением правил хранения противокоронавирусных препаратов. В некоторых случаях также возможна неправильная транспортировка вакцин.

Прохождение процедуры вакцинации позволяет значительно снизить вероятность заболевания тяжелой формой COVID-19. Как сообщалось ранее, после прививки можно купаться в море, однако рекомендуется следить за своим самочувствием.