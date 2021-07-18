Эксперт Шабовта назвал секретаря СНБО позором Украины

Киев, 18 июля. Секретарь Службы нацбезопасности Алексей Данилов позорит Украину на международном уровне, считает глава Всеукраинской ассоциации операторов рынка безопасности Сергей Шабовта.

Эксперт напомнил о некомпетентных высказываниях Данилова, в частности о претензиях к Франции за гражданскую войну в Донбассе и «моральную ответственность» за неспособность Киева победить в ней. Также Шабовта привел в пример историю с «Мистралями», которая, по его мнению, стала оскорбительной.

«Это даже не одиозная фигура. Воспринимать серьезно и подвергать анализу слова этого человека иногда кажется противоестественно, но, с другой стороны, он же пост занимает», — высказался эксперт.

Шабовта добавил, что на уровне международных отношений Украина превращается в «тупое и принципиальное быдло». Ярким представителем этого процесса является секретарь СНБО, заключил он.

Ранее Данилов сообщил, что система мониторинга за деятельностью олигархов начнет действовать на Украине в 2021 году. Ее собираются запустить до 7 сентября.