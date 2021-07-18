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Эксперт Шабовта назвал секретаря СНБО позором Украины
Политика
Эксперт Шабовта назвал секретаря СНБО позором Украины
Федеральное агентство новостей  /  Василий Таран

Киев, 18 июля. Секретарь Службы нацбезопасности Алексей Данилов позорит Украину на международном уровне, считает глава Всеукраинской ассоциации операторов рынка безопасности Сергей Шабовта.

Эксперт напомнил о некомпетентных высказываниях Данилова, в частности о претензиях к Франции за гражданскую войну в Донбассе и «моральную ответственность» за неспособность Киева победить в ней. Также Шабовта привел в пример историю с «Мистралями», которая, по его мнению, стала оскорбительной.

«Это даже не одиозная фигура. Воспринимать серьезно и подвергать анализу слова этого человека иногда кажется противоестественно, но, с другой стороны, он же пост занимает», — высказался эксперт.

Шабовта добавил, что на уровне международных отношений Украина превращается в «тупое и принципиальное быдло». Ярким представителем этого процесса является секретарь СНБО, заключил он.

Ранее Данилов сообщил, что система мониторинга за деятельностью олигархов начнет действовать на Украине в 2021 году. Ее собираются запустить до 7 сентября.

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