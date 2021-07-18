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Мошенники под видом сотрудников банка похитили у жительницы Волгодонска деньги
Происшествия
Мошенники под видом сотрудников банка похитили у жительницы Волгодонска деньги
Пресс-служба УМВД России по Псковской области

Волгодонск, 18 июля. Сотрудники правоохранительных органов завели дело по статье о краже с банковского счета. Жертвой аферистов стала женщина из города Цимлянск.

Гражданке позвонили с неизвестного номера. Злоумышленник представился сотрудником банка и сообщил, что по ее карте проходят сомнительные операции, поэтому чтобы "уберечь" деньги их нужно перевести на сберегательный счет. В итоге женщина поверила мошеннику и сказала данные карты и смс-код. После этого у нее списали 155 тысяч рублей. Личность преступников пока не установлена.

Нижегородский пенсионер обогатил мошенников на шесть миллионов рублей. Мужчину обманули лжеправоохранители. Потерпевший взял кредит и отдал все средства.

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