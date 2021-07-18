Британские ученые выявили тяжелые металлы в мозге людей с болезнью Альцгеймера

Лондон, 18 июля. Следы тяжелых металлов, таких как медь и железо, обнаружили исследователи из Великобритании во время вскрытия умерших людей с болезнью Альцгеймера.

Именно с этими металлами специалисты связали возникновение амилоидных бляшек. В организме каждого человека содержится примерно десять металлов в небольшом количестве.

Если они неправильно обрабатываются в организме, то могут быть нанесены повреждения тканям. Особенно это опасно для мозга. Специалисты сделали вывод, что повышенный уровень железа и меди повреждает клетки мозга и возникают амилоидные бляшки, которые влияют на развитие болезни Альцгеймера.

Это заболевание также непосредственно связано с рационом питания. Наиболее опасные для работы мозга продукты ранее назвали специалисты.