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Британские ученые выявили тяжелые металлы в мозге людей с болезнью Альцгеймера

  /   Обновлено: 18 июля 2021 20:22
Наука
Британские ученые выявили тяжелые металлы в мозге людей с болезнью Альцгеймера
pixabay.com  /  PD

Лондон, 18 июля. Следы тяжелых металлов, таких как медь и железо, обнаружили исследователи из Великобритании во время вскрытия умерших людей с болезнью Альцгеймера.

Именно с этими металлами специалисты связали возникновение амилоидных бляшек. В организме каждого человека содержится примерно десять металлов в небольшом количестве.

Если они неправильно обрабатываются в организме, то могут быть нанесены повреждения тканям. Особенно это опасно для мозга. Специалисты сделали вывод, что повышенный уровень железа и меди повреждает клетки мозга и возникают амилоидные бляшки, которые влияют на развитие болезни Альцгеймера.

Это заболевание также непосредственно связано с рационом питания. Наиболее опасные для работы мозга продукты ранее назвали специалисты.

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