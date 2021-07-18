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Подозреваемый в двойном убийстве задержан в Сухуме

  /   Обновлено: 18 июля 2021 20:26
Происшествия
Подозреваемый в двойном убийстве задержан в Сухуме
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Сухум, 18 июля. Сотрудники полиции Абхазии задержали подозреваемого в совершении двойного убийства. Поймать злоумышленника удалось накануне в Сухуме.

Преступление было совершено осенью 2020 года в Новом микрорайоне Сухума, но тогда задержать никого не удалось. Оперативные мероприятия проводились совместными усилиями сотрудников местного уголовного розыска и их столичных коллег, сообщается на официальном портале МВД Абхазии.

Задержанным оказался 42-летний Игорь Г. — уроженец и житель села Ачандара Гудаутского района. Мужчина подозревается в причастности к перестрелке, которая привела к гибели двоих местных жителей.

Ранее сообщалось, что в жилом районе Сухума два человека погибли и один ранен в результате перестрелки. Полиция приступила к поискам виновного в инциденте.

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убийство абхазия задержание подозреваемый сухум
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