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Немецкие журналисты раскритиковали кандидата в канцлеры Германии за неуместное веселье
Политика
Немецкие журналисты раскритиковали кандидата в канцлеры Германии за неуместное веселье
pixabay.com

Берлин, 18 июля. Кандидат в канцлеры ФРГ Армин Лашет смеялся за спиной президента Франка-Вальтера Штайнмайера, когда он произносил соболезнования жертвам наводнения. Журналисты осудили политика.

Авторы немецкого издания Focus раскритиковали возможного преемника канцлера Германии Ангелы Меркель от ХДС/ХСС. Армин Лашет позволил себе неуместное веселье во время речи главы государства. Штайнмайер выражал соболезнования в связи с природной катастрофой, которая охватила страну.

Корреспондент Ульрих Райтц отметил, что смеяться тут не над чем. Повод есть только для скорби, а человек на государственном посту должен дать это понять, подчеркнул журналист. Однако Лашет не проявил такие качества. Райтц назвал инцидент отталкивающей сценой, поскольку кандидат в канцлеры выглядел комической персоной.

Журналисты задались вопросом, возможно ли представить Меркель в подобной ситуации. Политик является государственным деятелем в течение 16 лет. Канцлер должен придерживаться определенного стиля поведения и понимать, как нужно держаться на публике, отмечает корреспондент. По его мнению, Лашет просто не того формата.

Поведение кандидата в канцлеры осудили и немецкие политики. Пользователи Сети присоединились к критике Лашета за неуместный смех на фоне трагичных последствий наводнения в Германии.

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германия хдс лашет
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