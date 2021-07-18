Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
18 июля 20:54
20:54
Происшествия
В Новосибирске из окна четвертого этажа выпал двухлетний ребенок
20:53
Армия
Российские миротворцы провели гуманитарную акцию в Мартунинском районе Карабаха
20:53
Политика
Аналитики рассказали о демографическом провале на Украине
20:52
Весь мир
Израиль и Марокко подписали соглашение о кибербезопасности
20:52
Общество
Стало известно, кто сыграет маленькую принцессу Лею в сериале про Оби-Вана Кеноби
20:50
Общество
Европейцы назвали туристов, которых меньше всего ждут на отдыхе
20:49
Шоу-бизнес
Баста объяснил, почему никогда не изменял жене
20:48
Экономика
Профицит ликвидности российских банков вырос в июне
20:47
Общество
Сын Боярского прокомментировал сообщение о хорошем состоянии артиста
20:46
Спорт
Черчесов вылетел в Москву на переговоры по трудоустройству
Все новости

Дорожники в Самаре повредили только что отремонтированную канализацию
Общество
Дорожники в Самаре повредили только что отремонтированную канализацию
samcomsys.ru  /  Сайт РКС-Самара

Самара, 18 июля. В областном центре уже 10 дней перекрыт участок Волжского проспекта в районе Первомайского спуска. Ситуация затянулась на больший срок, чем планировалось изначально, по несколько курьезной причине.

Коммунальщики на этом участке выкопали котлован 8-метровой глубины, чтобы переложить сложную канализационную линию и обустроить несколько колодцев. Работы шли ударными темпами, и по истечении недели коммуникации были построены.

«Утром 15 июля объект передали подрядчику для обратной засыпки, проливки и восстановления дорожного покрытия. Ночью при проведении работ дорожной компании при засыпке грунта произошло разрушение колодца и другие повреждения», — бесстрастно фиксирует события сайт «РКС-Самара».

На самом деле ситуация оказалась довольно нештатной и обидной для коммунальщиков, которым пришлось снова поднимать грунт, прочищать трубы, восстанавливать поврежденный колодец.

«Потом объект вновь передадут подрядчику, но теперь работы дорожной компании будут проходить под контролем специалистов цеха канализации и инженерных служб ресурсоснабжающей компании»,  — сообщает «РКС-Самара».

На вечер 18 июля движение по Волжскому проспекту на участке от улицы Полевой до улицы Осипенко было по-прежнему перекрыто.

Ранее ФАН сообщал, что из-за прорыва канализационной трубы провалился грунт под трамвайными рельсами на улице Галактионовской в Самаре.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Дорожники в Самаре повредили только что отремонтированную канализацию
самара коммунальные службы
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru