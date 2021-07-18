Дорожники в Самаре повредили только что отремонтированную канализацию

Самара, 18 июля. В областном центре уже 10 дней перекрыт участок Волжского проспекта в районе Первомайского спуска. Ситуация затянулась на больший срок, чем планировалось изначально, по несколько курьезной причине.

Коммунальщики на этом участке выкопали котлован 8-метровой глубины, чтобы переложить сложную канализационную линию и обустроить несколько колодцев. Работы шли ударными темпами, и по истечении недели коммуникации были построены.

«Утром 15 июля объект передали подрядчику для обратной засыпки, проливки и восстановления дорожного покрытия. Ночью при проведении работ дорожной компании при засыпке грунта произошло разрушение колодца и другие повреждения», — бесстрастно фиксирует события сайт «РКС-Самара».

На самом деле ситуация оказалась довольно нештатной и обидной для коммунальщиков, которым пришлось снова поднимать грунт, прочищать трубы, восстанавливать поврежденный колодец.

«Потом объект вновь передадут подрядчику, но теперь работы дорожной компании будут проходить под контролем специалистов цеха канализации и инженерных служб ресурсоснабжающей компании», — сообщает «РКС-Самара».

На вечер 18 июля движение по Волжскому проспекту на участке от улицы Полевой до улицы Осипенко было по-прежнему перекрыто.

Ранее ФАН сообщал, что из-за прорыва канализационной трубы провалился грунт под трамвайными рельсами на улице Галактионовской в Самаре.