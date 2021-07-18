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Средняя стоимость вторичной недвижимости снизилась в крупнейших городах России

  /   Обновлено: 18 июля 2021 20:16
Экономика
Средняя стоимость вторичной недвижимости снизилась в крупнейших городах России
pixabay.com

Москва, 18 июля. Цена вторичной недвижимости в 16 крупнейших городах России в июле составила 90,3 тыс. рублей за «квадрат», снизившись на 0,2% относительно июня, следует из отчета ЦИАН.

Аналитики компании «Этажи», в свою очередь, оценивают стоимость вторичной недвижимости в 74,6 тыс. рублей. За месяц она подорожала на 2%, а за год — на 16%, передает «Коммерсант». Эксперты «Авито Недвижимости», в свою очередь, оценивают средний показатель в 72,3 тыс. рублей за квадратный метр, отмечая, что за год он увеличился на 29%.

При этом динамика цен на вторичное жилье в России остается умеренной, отмечает руководитель аналитического центра ЦИАН Алексей Попов. Уже четыре месяца подряд колебания не превышают 1%. Кроме того, минимальным остается разброс динамики по городам.

Продажи коттеджей на территории Ленинградской области, тем временем, выросли на 36% за первое полугодие. Наибольший интерес у покупателей вызывают объекты премиального класса.

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