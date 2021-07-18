Жена Юдашкина порадовала поклонников редкими кадрами с онкобольным модельером

Москва, 18 июля. Редко выходящий в свет модельер Валентин Юдашкин «засветился» на фотографиях. Снимки с онкобольным кутюрье опубликовала его супруга Марина в соцсети.

Поклонники, переживающие за состояние народного художника России, вздохнули с облегчением после публикации его супруги. В социальной сети Instagram Юдашкина выложила пост, наполненный солнечными красками и улыбками.

Супруга модельера показала, как они с мужем активно готовятся к приходу гостей. Радостная пара накрывает на стол для большого количества персон. Своим фолловерам Юдашкина пожелала чудесных выходных.

«С Валечкой. Краски лета! Любим друзей, гостей, в такое замечательное лето можно отдохнуть на террасе, где уютно и прохладно! Желаем хорошего воскресенья!» — подписала она публикацию.

Поклонники с восторгом встретили новый пост в соцсети. Многие поблагодарили супругу модельера за долгожданные летние кадры с известным кутюрье. Некоторые поинтересовались о состоянии Юдашкина, однако не получили ответов на свои вопросы.

«Мариночка, огромное вам спасибо за эти чудесные летние снимки»; «С Валентином все хорошо? Выглядит счастливым, но очень исхудавшим...»; «Какие прекрасные фотографии. Желаю вам счастливого семейного отдыха. Не забывайте про нас», — радостно отметили пользователи Instagram.

Поклонники очень переживают за состояние здоровья Юдашкина. Он недавно перенес коронавирус нового типа, хоть и в легкой форме. Супруга кутюрье сообщила, что все прошло легко благодаря вакцинации.