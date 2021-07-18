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Число погибших при наводнении в Бельгии возросло до 31

  /   Обновлено: 18 июля 2021 20:18
Происшествия
Число погибших при наводнении в Бельгии возросло до 31
Global Look Press  /  Philipp von Ditfurth/dpa

Брюссель, 18 июля. Жертвами стихии в Бельгии стал 31 человек. По данным СМИ, погибших гораздо больше.

Специалисты до сих пор ищут пропавших без вести, их 163 человека. На данный момент спасательная операция завершена, так как сильные ливни отступили, новых угроз наводнения — нет.

В стране 20 июля был объявлен день национального траура из-за большого количества погибших. Александр де Кроо вместе с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен посетит один из самых пострадавших районов Бельгии.

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жертвы бельгия наводнение
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