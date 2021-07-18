Заключенных в ЦАР обучают новым профессиям для последующей социализации

Банги, 18 июля. Заключенные центральноафриканских тюрем учатся новым ремеслам.

В изоляторе 7-го округа Банги около 20 человек проходят 3-месячный курс в рамках правительственной программы. Всего за 12 недель арестантов обучают профессии, которая поможет им социализироваться после тюремного заключения.

Осужденным преподают разные направления сантехнического дела. В курс входит монтаж ванных и раковин, укладка плитки и прокладка трубопроводов. Также они проходят программу по столярному ремеслу. Заключенным объясняют, в чем различие видов древесины и как с ней лучше работать, для чего нужен тот или иной станок.

«В день, когда я выйду на свободу, я буду учить этому молодых людей», — уверяет «студент».

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Аналогичные мероприятия проводятся в женской колонии, расположенной близ Бимбо. Прекрасный пол учат шить, а также изготавливать кухонные плиты. Заключенные благодарны правительству ЦАР за предоставленные возможности:

«Благодаря полученным навыкам, после выхода из тюрьмы мы будем самостоятельными и не станем балластом для наших семей. Мы сможем устроиться на работу и содержать себя».

Политика президента Фостен-Арканжа Туадера и принимаемые им решения находят положительный отклик у жителей республики. В данный момент глава ЦАР разработал множество проектов, которые позволят поднять уровень экономики. Один из них призван обеспечить молодежь рабочими местами, чтобы преступный мир не вызывал у них ни малейшего соблазна.