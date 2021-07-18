Юлия Высоцкая восхитила поклонников стройной фигурой в купальнике

Москва, 18 июля. Актриса Юлия Высоцкая продемонстрировала подтянутую фигуру и длинные ноги на новом фото с летнего отдыха. В ответ фанаты осыпали звезду комплиментами.

Юлия Высоцкая сочетает карьеру в авторском кино и участие в собственном кулинарном шоу. Кроме того, звезда регулярно делится с поклонниками разнообразными рецептами вкусных, но не всегда диетических блюд. Несмотря на это, артистка успешно поддерживает себя в завидной физической форме в 47 лет. Недавно Высоцкая показала фото во время отдыха на яхте, но внимание фанатов приковала подтянутая фигура звезды и бесконечно длинные ноги. Поклонники восхитились красотой актрисы в комментариях.

«Шикарные ноги, Юлия. Нереально красиво выглядите»; «Какая же молодчинка! Какая дисциплина! Фигура — огонь»; «Юлия, вы мотиватор мой, благодарю! Вы прекрасны!»; — писали фолловеры.

Пара возмущенных комментариев смелым фото актрисы в бикини затерялись под волной комплиментов от преданных поклонников. Высоцкая не отреагировала на едкие замечания подписчиков, но в описании к кадру намекнула, что наслаждается морской атмосферой.

Недавно актриса поделилась с поклонниками необычным кулинарным лайфхаком. Высоцкая подсказала любителям сыра идею для деликатеса.