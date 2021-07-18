В Сумской области на украинских пограничников напали сотрудники СБУ

Киев, 18 июля. Напавшими на украинских пограничников в Сумской области оказались сотрудники СБУ. Об этом сообщили в спецслужбе Украины.

Служба безопасности Украины также отметила, что подозреваемых уже передали органам следствия.

Ранее представители погранслужбы страны сообщили, что двое сотрудников ведомства подверглись нападению на участке государственной границы с Россией. Во время инцидента трое неизвестных нанесли телесные повреждения пограничному наряду в Сумской области.

В МВД Украины уточнили, что нападавшие насильно завладели табельным оружием пограничников. Однако правоохранителям в скором времени удалось вернуть его владельцам.