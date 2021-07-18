Юрий Кот: Украинские футболисты не смогут повторить подвиг участников «Матча смерти»

Украинские футболисты, а также судьи, которые обслуживают официальные матчи на Украине, обязаны будут иметь на своей спортивной форме лозунг националистов «Слава Украине!» и «Героям слава!». Об этом заявил в субботу глава Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко.

«Решение, которое было мной предложено исполкому УАФ, было поддержано. И оно касается не только матчей украинской Премьер-лиги, но и матчей Профессиональной футбольной лиги, первой и второй украинской футбольной лиги, а также женских команд высшей и первой лиги, а также всех наших рефери, которые будут обслуживать все эти матчи», — сообщил футбольный чиновник.

Павелко заявил, что отныне эти лозунги будут навсегда символами Украины и украинского футбола, как во время внутренних соревнований, так и во время выступлений за рубежом.

Федеральное агентство новостей /

Заметим, что «Слава Украине! Героям слава!» — это приветствие украинской фашисткой группировки — «Организации украинских националистов» (ОУН1, деятельность запрещена в РФ), которая находилась в плотной связке с гитлеровской Германией. Депутат Верховной рады Максим Бужанский, в свою очередь, напомнил о том, что 22 июня 1941 года вместе с подразделениями немецких нацистских войск на СССР напали и две украинские дивизии СС, сформированные из членов ОУН.

Лидер движения русских украинцев «Парус», общественный деятель и журналист Юрий Кот в беседе с Федеральным агентством новостей отметил, что само приветствие «Слава Украине! Героям слава!» — калька с нацистского «Зиг хайль».

«Слава Украине! Героям слава» — это уже абсолютно узаконенное нацистское приветствие, которое вошло в жизнь рядового украинца. И лучшей площадки для пропаганды этого лозунга, чем футбол, наверное, больше не существует. Поскольку украинские футболисты на Евро-2020 вошли в четвертьфинал кубка. Поэтому киевские власти используют любые площадки для пропаганды. Я в этом вижу смрадное дыхание издыхающего нацистского зверя. Они уже везде лезут, чтобы только доказать всем, что они живы и еще сильны. На самом же деле украинские националисты слабы, людей воротит от всей этой символики и идеологии. Для них единственный способ внедрить свои принципы — насилие и террор», — сказал собеседник ФАН.

Федеральное агентство новостей /

Также эксперт предрек националистам Украины незавидный конец. По его словам, судьба современных украинских нацистов, на самом деле, незавидна.

«Я уверен, что у футболистов даже никто и не спросит — нравится им этот лозунг или нет. Им просто будут выдавать эту форму, а они должны будут ее носить. Вряд ли, конечно, в украинском футболе появятся наследники великой команды, которая в свое время играла с фашистами на киевском стадионе «Старт» легендарный «Матч смерти». Это были настоящие футболисты, которые противостояли нацизму, даже находясь под оккупацией. Судьба современных украинских нацистов, на самом деле, незавидна. Ничего нового они придумать не могут, все та же старая, надоевшая до оскомины, идея превосходства одних над другими. Но у всех этих «сверхчеловеков» всегда был печальный конец. Однако эти люди сделали свой выбор, поэтому будут гореть в аду», — резюмировал Юрий Кот.

Ранее экс-депутат Рады Евгений Мураев заявил, что глубокий кризис, который активно развивается на Украине во всех ключевых сферах, может стать причиной очередного Майдана и привести к развалу страны.

1 Организация запрещена на территории РФ.