Названы основные причины роста артериального давления в жаркую погоду

Москва, 18 июля. Артериальное давление может начать резко повышаться в жаркую погоду. Медики перечислили основные причины такого подъема.

Главными факторами роста артериального давления считаются возраст старше 65 лет, малоподвижный образ жизни, курение и распитие алкоголя. Кроме того, на этот показатель может влиять злоупотребление солью и напитками на основе кофеина.

Недостаток фруктов и овощей в рационе тоже может стать причиной гипертонии. Наряду с этим уровень артериального давления может колебаться в жару из-за приема определенных лекарств, например, антидепрессантов или противозачаточных. Однако высокая температура воздуха едва ли напрямую воздействует на кровяное давление.

Справиться с возникновением гипертонии помогает правильно составленный рацион. Так, на завтрак можно выбирать кашу из киноа.