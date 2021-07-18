Ливия приобретет более 500 тысяч доз российской вакцины «Спутник Лайт»

Триполи, 18 июля. Ливия намерена приобрести более 500 тыс. доз российской вакцины «Спутник Лайт» против коронавируса, сообщил пресс-секретарь Правительства национального единства (ПНЕ) Мухаммад Хаммуда.

На своей официальной странице в Facebook ПНЕ информирует, что разовая доза данной прививки имеет эффективность до 78%. Она работает против всех вариантов COVID-19 и вырабатывает антитела в течение 28 дней после инъекции. Кроме того, препарат может храниться при температуре 2–8 градусов Цельсия.

Несколько дней назад Правительство национального единства Ливии объявило о получении третьей партии российской вакцины «Спутник V», содержащей 100 тыс. доз.

Днем ранее Национальный центр по контролю за заболеваниями рассказал о регистрации 2866 новых случаев заражения коронавирусом, что является самым высоким ежедневным показателем с момента проникновения COVID-19 в страну. Число вакцинированных, согласно тому же источнику, достигло к настоящему моменту 459 тыс.