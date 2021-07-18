Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
18 июля 20:53
20:52
Весь мир
Израиль и Марокко подписали соглашение о кибербезопасности
20:52
Общество
Стало известно, кто сыграет маленькую принцессу Лею в сериале про Оби-Вана Кеноби
20:50
Общество
Европейцы назвали туристов, которых меньше всего ждут на отдыхе
20:49
Шоу-бизнес
Баста объяснил, почему никогда не изменял жене
20:48
Экономика
Профицит ликвидности российских банков вырос в июне
20:47
Общество
Сын Боярского прокомментировал сообщение о хорошем состоянии артиста
20:46
Спорт
Черчесов вылетел в Москву на переговоры по трудоустройству
20:46
Политика
Политические последствия немецкого наводнения оценили в Великобритании
20:45
Происшествия
Журналистка Завьялова задержана в Москве
20:44
Армия
В Австралии провели первые испытания американских ЗРК Patriot
Все новости

Ливия приобретет более 500 тысяч доз российской вакцины «Спутник Лайт»
Весь мир
Ливия приобретет более 500 тысяч доз российской вакцины «Спутник Лайт»
Global Look Press  /  Cover Images/Keystone Press Agency

Триполи, 18 июля. Ливия намерена приобрести более 500 тыс. доз российской вакцины «Спутник Лайт» против коронавируса, сообщил пресс-секретарь Правительства национального единства (ПНЕ) Мухаммад Хаммуда.

На своей официальной странице в Facebook ПНЕ информирует, что разовая доза данной прививки имеет эффективность до 78%. Она работает против всех вариантов COVID-19 и вырабатывает антитела в течение 28 дней после инъекции. Кроме того, препарат может храниться при температуре 2–8 градусов Цельсия.

Несколько дней назад Правительство национального единства Ливии объявило о получении третьей партии российской вакцины «Спутник V», содержащей 100 тыс. доз.

Днем ранее Национальный центр по контролю за заболеваниями рассказал о регистрации 2866 новых случаев заражения коронавирусом, что является самым высоким ежедневным показателем с момента проникновения COVID-19 в страну. Число вакцинированных, согласно тому же источнику, достигло к настоящему моменту 459 тыс.

Вернуться назад

Все новости / Весь мир / Ливия приобретет более 500 тысяч доз российской вакцины «Спутник Лайт»
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru