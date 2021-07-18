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Гиганты сектора IT расширяют свои сферы влияния
Экономика
Гиганты сектора IT расширяют свои сферы влияния
pxhere.com

Москва, 18 июля. Традиционные офлайн-отрасли, вроде продовольственного рынка, кино или пассажироперевозок все чаще становятся предметом интереса «универсальных» фирм из онлайна.

Технологические предприятия и начинающие экосистемы активно завоевывают позиции на традиционных для других компаний рынках. Так, IT-компании «Яндекс», «Сбер» и Mail.ru Group вовсю осваивают офлайн-сегмент. Об этом пишет Forbes.

Ретейл, киноиндустрия, а также таксомоторные перевозки и краткосрочная аренда и прокат автомобилей представляют собой совсем не онлайн, однако инновационные компании сращивают онлайн с офлайном и стирают границы в рамках своей широкомасштабной деятельности.

Аналитики Goldman Sachs пришли к выводу, что интернет-компании только начинают свой путь на классических рынках и их бизнес будет впоследствии расширяться. Так, «Яндекс» занял серьезные позиции в сегменте перевозок людей, общественного транспорта, а также каршеринга. Вместе с ними сюда пришли «Сбер» и Mail.ru Group, владеющие приложением «Ситимобил» и арендой машин YouDrive.

Исключением не стал и ретейл — «Яндекс» здесь может похвастаться «Яндекс.Едой» и «Яндекс.Лавкой», а конкуренты владеют «Самокатом» и доставкой Delivery Club. Ведущий аналитик ГК «Финам» Леонид Делицын полагает, что современные IT-гиганты намереваются не отпускать своих пользователей в режиме 24/7, поэтому развиваются разнонаправленно.

Центральный банк РФ недавно предложил свое видение системы регулирования деятельности экосистем в стране. Представитель Сбербанка Лев Хасис рассказал, к чему этот подход приведет.

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