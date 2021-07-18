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Врачи из США назвали четыре признака перенесенного «тихого инфаркта»

  /   Обновлено: 18 июля 2021 20:02
Общество
Врачи из США назвали четыре признака перенесенного «тихого инфаркта»
pixabay.com

Вашингтон, 18 июля. Признаки, которые говорят о том, что человек перенес «тихий сердечный приступ», перечислили медики из Penn Medicine в США.

Сердечный приступ возникает, когда из-за повышенного холестерина в крови перекрывается приток крови к сердцу. При этом инфаркт может пройти незаметно. Приступы не во всех случаях проявляются сильной болью.

Существует явление, которые называется «тихий сердечный приступ». Он может быть очень опасен для человека. Такой инфаркт проявляется сжимающим ощущением в грудине. Может появиться очень слабая боль. Еще одним признаком являются дискомфортные ощущения в спине, шее, животе, челюсти. Также стоит обратить внимание на одышку.

Кардиолог Владимир Подхомутников ранее назвал незаметный симптом приближающегося сердечного приступа. Постоянная сильная боль говорит о сбоях в работе организма.

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инфаркт признаки тихий сердечный приступи
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