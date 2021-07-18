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Бюджет одной серии The Last of Us превышает 10 млн долларов

  /   Обновлено: 18 июля 2021 20:02
Общество
Бюджет одной серии The Last of Us превышает 10 млн долларов
Prt Scr youtube.com  /  RusGameTactics

Эдмонтон, 18 июля. Президент профсоюза IATSE 212 Дэмиен Пэтти рассекретил стоимость одной серии нового проекта HBO. По информации в Сети, бюджет исчисляется восьмизначными цифрами.

Съемки сериала стартовали в канадской провинции Альберта, для которой проект станет самым крупным в истории. Таким образом, стриминговый сервис поможет восстановлению предприятий, которые пострадали во время пандемии коронавируса нового типа.

«Эти деньги тратятся в провинции, помогая малому бизнесу оправиться от последствий пандемии. Бюджет съемок значительно превышает восьмизначную цифру за серию, поэтому с точки зрения его воздействия на нашу экономику существует мультипликативный эффект», — отметил Пэтти в интервью CTV News.

По словам общественного деятеля, создатели проекта начали подготовку к съемкам за полгода. Некоторые здания в провинции пришлось видоизменить, например, местная аптека теперь выглядит как магазин мебели.

Согласно некоторым данным, экранизация первой части игры The Last of Us будет заметно отличаться от первоисточника. Однако подробности пока держатся в тайне. Предположительно, выход первых серий может состояться в следующем году.

Ранее сообщалось, что после начала съемок продюсеры приняли решение об увеличении количества серий в первом сезоне, теперь их будет десять. Позже информацию подтвердил продюсер и автор сценария Крэйг Мэйзин.

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