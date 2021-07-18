Физиономист раскрыла секрет крепкого брака Агутина и Варум

Москва, 18 июля. Эксперт по «чтению лица» Марина Быкова объяснила, как музыкантам Анжелике Варум и Леониду Агутину удается сохранять семью на протяжении многих лет.

Леонид Агутин и Анжелика Варум по праву являются одной из самых крепких пар в российском шоу-бизнесе. Звезды счастливо женаты уже 20 лет, несмотря на препятствия и семейные неурядицы. Физиономист Марина Быкова объяснила, в чем заключается секрет прочного союза между Агутиным и Варум, передает издание WDay.ru.

«Можно сказать, что они одной породы. Я вижу, что у них полное единение. Секрет этого союза в том, что они очень похожи друг на друга — одинаковые ценности. У них действительно настоящие чувства. Они ничего не демонстрируют, живут довольно замкнуто, никакого хайпа, привлечения внимания», — объяснила Быкова.

Недавно Агутин вспомнил в интервью случай, который едва не разрушил брак артистов. Музыканта заняли во время поцелуя с некоей девушкой: в тот момент певец находился в нетрезвом состоянии. Однако Варум нашла в себе силы простить мужа. Эксперт уверена, что именно тогда певица доказала свою независимость и силу.

Леонид Агутин отпраздновал 53-летие 16 июля. Певец Игорь Николаев трогательно поздравил друга с днем рождения в Instagram.