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Эштон Кутчер объяснил, почему отказался от полета в космос
Шоу-бизнес
Эштон Кутчер объяснил, почему отказался от полета в космос
Global Look Press  /  Armando Arorizo/ZUMAPRESS.com

Лос-Анджелес, 18 июля. Звезда фильма "Эффект бабочки" актер Эштон Кутчер отказался отправиться в космическое путешествие. От авантюрной идеи его отговорила жена, голливудская красавица Мила Кунис.

Артист давно мечтал стать космическим туристом, однако теперь это стало почти невозможно. Его жена, актриса Мила Кунис не позволила ему это сделать, поскольку он все еще нужен их шестилетней дочери и четырехлетнему сыну.

«Когда я женился и обзавелся детьми, моя жена начала настаивать на том, что это неразумное решение для семьи — лететь в космос, когда у нас есть маленькие дети», — рассказал 43-летний актер в интервью телеканалу Cheddar News.

Свой билет артист был вынужден продать обратно организации Virgin Galactic. По его словам, билет давал актеру возможность полететь в космос вслед за главой корпорации Ричардом Брэнсоном, который успешно завершил суборбитальный полет 11 июля. Однако Кутчер не оставил совсем идею о путешествии, он лишь отложил ее лет на десять.

Ранее стало известно о полете владельца компании Blue Origin Джеффа Безоса на корабле New Shepard. Компанию миллиардеру составит его брат и 82-летняя летчица Уолли Фанк.

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космос кунис кутчер
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