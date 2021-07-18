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Алена Водонаева резко отреагировала на критику в свой адрес
Шоу-бизнес
Алена Водонаева резко отреагировала на критику в свой адрес
instagram.com  /  @alenavodonaeva

Бывшая звезда телепроекта «Дом-2» Алена Водонаева похвасталась перед поклонниками красным дипломом о высшем образовании. Радостной новостью звезда телестройки поделилась с подписчиками в Instagram. Однако не все смогли порадоваться за знаменитость. Водонаева резко отреагировала на критику в свой адрес.

Одна из самых ярких представительниц среди участников «Дома-2» проходила обучение, повышение квалификации в МГУ по курсу современной журналистики и блогинга. Именно название учебной сферы и смутило подписчицу Водонаевой.

«Диплом по блогингу есть?» — спросила поклонница телеведущей.

Водонаева резко отреагировала на критику в свой адрес
Pr Scr instagram.com  / @alenavodonaeva

Такая любознательность не шибко обрадовала знаменитость, и в сердцах экс-участница «Дома-2» резко ответила женщине в комментарии.

«Во-первых, мы «на ты» с вами не переходили. Во-вторых, какой вопрос, такой и ответ. Вы же видите своими глазами, что «диплом по блогингу» есть. Зачем спрашивать об очевидном», — задается вопросом звезда.

Водонаева резко отреагировала на критику в свой адрес
Pr Scr instagram.com  / @alenavodonaeva

Хамство знаменитости задело подписчицу, которая оставила еще не один комментарий на странице своего скандально известного кумира. Но Водонаева ретировалась и удалилась из спора.

К слову, получение красного диплома стало не единственной новостью для поклонников звезды. Пытливый взор фолловеров углядел в документах знаменитости настоящее имя артистки, о котором мало кто знал.

Ранее блогер рассказала поклонникам, как прошло ее обучение под руководством преподавателей, также раскрыла подробности о своем дипломе. Звезда призналась, что осталась под впечатлением от своего студенчества в престижном и «легендарном» университете.

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Все новости / Шоу-бизнес / Алена Водонаева резко отреагировала на критику в свой адрес
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