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Губернатор Дарфура заявил об открытости штата для российского бизнеса

Весь мир
Губернатор Дарфура заявил об открытости штата для российского бизнеса
Федеральное агентство новостей  /  Владимир Малянов

Хартум, 18 июля. Суданская провинция Дарфур богата различными природными ресурсами, которые можно использовать для будущего развития и возрождения региона, заявил губернатор Минни Арко Минави. В эксклюзивном интервью агентству Sputnik он указал, что местные власти полностью готовы к сотрудничеству с Россией в сфере инвестиций.

«Самые значительные по объему и важные ресурсы в Дарфуре — это плодородная земля и рабочая сила. Имеются и другие, которые поддерживают и укрепляют экономическую стабильность региона, такие как нефть, золото и различные полезные ископаемые, в том числе и находящиеся глубоко в недрах земли», — добавил Минави.

Он приветствовал сотрудничество со всеми государствами, желающими инвестировать в Дарфур, включая РФ.

«Россия — великая страна, и у нее, безусловно, есть высокие возможности и большой опыт в области природных ресурсов. Мы приглашаем ее инвестировать в регион», — заявил губернатор.

Минави рассказал и о конкретных проектах, нуждающихся в развитии и финансировании, а также о том, как компании могут внести вклад в их разработку.

«Мы не знаем, в какие районы Россия побоялась бы инвестировать, но, к примеру, регион Бакр в настоящий момент находится в стадии строительства, и поэтому нам нужны инфраструктурные проекты. В частности, мощение дорог, расширение мостов и сооружение электросетей, а также разведка и добыча полезных ископаемых, управление водной системой и строительные проекты, которые позволяют оптимально использовать ресурсы», — добавил он.

По его словам, существуют также возможности для инвестиций в области сельского хозяйства и животноводства. Кроме того, Дарфур нуждается в разработке железнодорожного соединения с Красным морем и государствами Западной Африки.

«Это сферы деятельности, о которых мы мечтаем сегодня, но каждая страна, желающая инвестировать в Дарфур, свободна подходящую ей область», — заключил Минави.

В начале мая глава переходного Совета министров Судана Абдалла Хамдок издал указ о назначении Минни Арко Минави губернатором региона Дарфур, расположенного на западе страны. Это решение принято в соответствии с условиями Джубинского мирного соглашения, подписанного в октябре 2020 года между правительством и коалицией вооруженных движений.

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судан дарфур
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