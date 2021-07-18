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Жители Палермо встретят частицу мощей Феодора Ушакова из Мордовии

  /   Обновлено: 18 июля 2021 20:14
Общество
Жители Палермо встретят частицу мощей Феодора Ушакова из Мордовии
ru.wikipedia.org  /  Автор портрета неизвестен/Общественное достояние

Саранск, 18 июля. Совсем скоро жители Италии встретят частицу мощей Феодора Ушакова из Мордовии. Святыня будет храниться в единственном в Палермо православном храме священномученика Александра Команского.

«Этот храм долгое время был в запустении. В 2000-е годы начали заниматься его оформлением, передачей русской православной церкви. Для восстановления требовались большие вложения. Немало усилий вкладывал бывший генеральный консул России в Палермо Владимир Коротков. Он занимал эту должность в 2011-2015 годы. К 2013 году храм был отреставрирован, рабочие восстановили иконостас, подаренный церкви императором Александром III. За эти годы храм стал средоточием духовной жизни для наших соотечественников, проживающих за рубежом — в Италии», — рассказал в беседе с корреспондентом ФАН протоиерей Виктор Хохлов.

С именем адмирала этот храм связывают события 1799 года. Феодор Ушаков посетил Палермо по просьбе короля Фердинанда IV и отстоял суверенитет Неаполитанского королевства. Именно в этом храме флотоводец обращался к Богу.

Жители Палермо встретят частицу мощей Феодора Ушакова из Мордовии
sarep.ru  / Официальный сайт Саранской епархии

По благословению митрополита Корсунского и Западноевропейского Антония в Саранск прибыл экс-консул России в Палермо Владимир Коротков. Он встретится митрополитом Саранским и Мордовским Зиновием в Кафедральном соборе Феодора Ушакова.

«Будем надеяться, что частицу мощей жители Палермо встретят уже 5 августа — в день празднования 20-летия со дня канонизации адмирала», — добавил Виктор Хохлов.

Ранее ФАН писал, что в городе Кулебаки Нижегородской области появился первый в России конный памятник Николаю II. Монумент установлен у храма священномученика Михаила (Гусева).

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россия ушаков мордовия
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