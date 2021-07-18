Пойдите привейтесь: Геннадий Онищенко прокомментировал новость о «длинном COVID-19»

Новость об обнаружении трудноизлечимого «длинного COVID-19» почем зря взбудоражила общественное сознание, считает врач-эпидемиолог, депутат Госдумы и первый зампред Комитета по образованию и науке РФ Геннадий Онищенко.

Российский политик в беседе с ФАН прокомментировал высказывание биотехнолога из Сколтеха об опасности так называемого «длинного COVID-19», при котором в организме человека растет уровень антител IgM (показатель кратковременной защиты иммунитета), но остается прежним показатель IgG (показатель долгосрочной защиты).

«Во-первых, в Сколтехе нет возможности реально изучать какие-то конкретные вирусы. Значит, это — какие-то теории, которые в очередной раз подтверждают, что нужно регулировать информационное поле, в котором мы живем. Потому что любая абсолютно обыденная для кого-то новость вдруг становится такой, которая возбуждает общественное мнение не в лучшую сторону», — сказал Геннадий Онищенко.

ФБА «Экономика сегодня» /

По словам эпидемиолога, так называемая «горячая» новость о краткосрочных и долгосрочных антителах — известная история для профессионалов медицины и науки, причем не только тех, кто занимается вопросами коронавирусной инфекции.

«В этом нет ничего из того, что могло бы изменить тактику и стратегию профилактики COVID-19. Я еще раз хочу обратиться — меньше читайте этих экзальтированных высказываний, ничего общего не имеющих с наукой, а пойдите лучше привейтесь», — резюмировал депутат.

Ранее Геннадий Онищенко рассказал, что ему не нравится в детской вакцинации от коронавируса. Политика беспокоит то, что раньше времени в публичном поле появляются заявления от разработчиков и биологов, когда как вакцинация — явно прерогатива медицинского сообщества.