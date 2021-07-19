Барецкий дал совет тучным людям, как спастись от аномальной жары

Уже которую неделю в Москве и Санкт-Петербурге сохраняется аномальная жара. В дневное время столбики термометра редко опускаются ниже отметки в +30 градусов, и даже ночь не приносит желанной прохлады. Особенно странной такая погода является для Северной столицы, которая традиционно славится своими дождями и пасмурным небом: теперь, после почти месяца без осадков, жители града Петрова наверняка были бы не против возвращения столь часто критикуемой ими погоды в обычное состояние. Но больше всего от агрессивного антициклона страдают люди с лишним весом: врачи даже рекомендуют им не выходить в жару из дома, поскольку это чревато проблемами с сердцем. Как тучному человеку спастись от перегрева в летнюю пору? Об этом в интервью ФАН рассказал писатель и режиссер Стас Барецкий.

«В основном я спасаюсь от жары с помощью секса, — заявил он. — У меня есть две-три девушки, мои сотрудницы, и вот мы ходим вместе с ними на пляж, ищем кусты и предаемся плотским утехам. Честно говоря, это единственное спасение. Ну и еще горячий чай помогает, как это ни парадоксально. Только потеешь потом как черт».

Вместе с тем писатель подчеркнул, что похудеть секс вряд ли может помочь.

«По своему опыту знаю, — добавил режиссер. — Занимаюсь им постоянно! А знаете, сколько я вешу? 170 килограмм при росте 160 сантиметров!»

фото из личного архива Стаса Барецкого /

Тем же, кто не может заниматься любовью также часто, как он сам, собеседник ФАН порекомендовал разгрызание банок с ледяным пивом.

«Это реально панацея, и мне такой способ освежиться помогал всегда, — признался Барецкий. — Я уже даже не помню, когда в последний раз открывал эти алюминиевые крышечки пальцами: всегда грыз банки зубами, рвал их и одним глотком выпивал. Жажда утоляется на раз! Хотя, если честно, я уже и не уверен, что смог бы открыть их нормально своими толстыми сардельками».

Еще один способ освежиться, который часто использует писатель — это купание в фонтанах.

«В пьяном виде, разумеется, — поделился подробностями режиссер. — Когда я поддатый, то не могу пропустить ни одного фонтана. Ныряю прямо в одежде — она потом моментально высыхает на солнце и оставляет приятное «послевкусие».

Ранее собеседник ФАН рассказал, как как спас от сатанистов собаку на кладбище.