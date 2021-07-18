Роскомнадзор заявил о нежелании YouTube блокировать фейки

Москва, 18 июля. Роскомнадзор потребовал от Google разблокировать ролик, который ранее оказался забаненным на YouTube-канале сенатора Алексея Пушкова.

Как отмечается в сообщении ведомства, YouTube игнорирует требования об удалении фейков, в том числе о коронавирусе, но блокирует ролики на каналах официальных лиц.

«YouTube не удалил 5 тысяч запрещенных в России материалов, в том числе экстремистских и террористических организаций», — говорится в сообщении Роскомнадзора.

Ранее Пушков сообщил, что YouTube удалил выпуск программы «Постскриптум» о навязывании детям трансгендерной культуры. По словам сенатора, в программе рассказывалось о культуре трансгендеров, которую детям навязывает западное общество, но хостинг посчитал, что ее нужно заблокировать.