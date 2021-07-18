Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
18 июля 19:22
19:18
Происшествия
Шестилетняя девочка погибла при падении с высоты на юге Москвы
19:17
Весь мир
По Убанги на каноэ: как зарабатывают речные таксисты в ЦАР
19:14
Армия
Ростех опубликовал первое фото носовой части нового истребителя
19:08
Политика
Роскомнадзор заявил о нежелании YouTube блокировать фейки
19:08
Общество
Музыкальный критик предложил Моргенштерну записать дуэт с BTS
19:06
Весь мир
Жительница ЮАР вдохновила десятки тысяч волонтеров на устранение последствий погромов
19:05
Армия
В Китае рассказали, с помощью чего Россия превратила ПРО США в бесполезный металлолом
19:02
Происшествия
Водолазы обнаружили труп мужчины под мостом на Лужнецкой набережной
19:00
Видео
Чем занимается «Союз добровольцев России»? Николай Стариков
19:00
Общество
Вассерман объяснил, сколько еще лет прослужит ГТС Украины без модернизации и денег РФ
Все новости

Музыкальный критик предложил Моргенштерну записать дуэт с BTS

  /   Обновлено: 18 июля 2021 19:08
Общество
Музыкальный критик предложил Моргенштерну записать дуэт с BTS
instagram.com  /  @morgen_shtern

Москва, 18 июля. Скандальный рэпер Моргенштерн был признан самым прослушиваемым артистом по всей России, кроме Уфы. Музыкальный критик Евгений Бабичев рассказал, как музыкант может исправить это.

Слушатели сервиса Spotify в Башкортостане не признают творчество артиста, который вырос с ними на одной земле. Однак,о согласно рейтингам, в регионе активно слушают корейский бойз-бенд BTS. Критик считает, что для восстановления баланса музыкантам нужно объединиться.

«Я не удивлюсь, если ту разницу, которую сейчас мы видим (между Моргенштерном и BTS. — Прим. ред.) на его малой родине, он повернет в свою сторону. Например, предложит менеджеру BTS сделать какой-то совместный трек под соусом того, что BTS популярны в Корее и мире, а Моргенштерн один из самых прослушиваемых артистов в России», — предложил Бабичев в беседе с корреспондентом iReactor.

Критик отметил, что артист построил свою карьеру на черном пиаре — он буквально оборачивает каждую новость со знаком «минус» в деньги. Однако бывает и наоборот. Зюзинский районный суд Москвы обязал Алишера Валеева (Моргенштерна) заплатить штраф за пропаганду запрещенных веществ в его треках.

Ранее с критикой в адрес музыканта выступил известный дрессировщик Юрий Куклачев. Он считает Моргенштерна и подобных ему артистов «куском пустоты», который не стоит внимания.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Музыкальный критик предложил Моргенштерну записать дуэт с BTS
spotify моргенштерн bts
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru