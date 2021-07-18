Музыкальный критик предложил Моргенштерну записать дуэт с BTS

Москва, 18 июля. Скандальный рэпер Моргенштерн был признан самым прослушиваемым артистом по всей России, кроме Уфы. Музыкальный критик Евгений Бабичев рассказал, как музыкант может исправить это.

Слушатели сервиса Spotify в Башкортостане не признают творчество артиста, который вырос с ними на одной земле. Однак,о согласно рейтингам, в регионе активно слушают корейский бойз-бенд BTS. Критик считает, что для восстановления баланса музыкантам нужно объединиться.

«Я не удивлюсь, если ту разницу, которую сейчас мы видим (между Моргенштерном и BTS. — Прим. ред.) на его малой родине, он повернет в свою сторону. Например, предложит менеджеру BTS сделать какой-то совместный трек под соусом того, что BTS популярны в Корее и мире, а Моргенштерн один из самых прослушиваемых артистов в России», — предложил Бабичев в беседе с корреспондентом iReactor.

Критик отметил, что артист построил свою карьеру на черном пиаре — он буквально оборачивает каждую новость со знаком «минус» в деньги. Однако бывает и наоборот. Зюзинский районный суд Москвы обязал Алишера Валеева (Моргенштерна) заплатить штраф за пропаганду запрещенных веществ в его треках.

Ранее с критикой в адрес музыканта выступил известный дрессировщик Юрий Куклачев. Он считает Моргенштерна и подобных ему артистов «куском пустоты», который не стоит внимания.