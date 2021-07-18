В Китае рассказали, с помощью чего Россия превратила ПРО США в бесполезный металлолом

, 18 июля. Впечатляющие темпы разработки российского гиперзвукового оружия заставляют американцев чувствовать небывалый страх, полагают обозреватели китайского издания Sohu.

Вашингтон опасается способности российских специалистов создавать гиперзвуковое оружие, ранее отметил замминистра обороны США по вопросам исследований и разработок Майк Гриффин. По его словам, у американцев нет систем, которые могли бы перехватывать или ликвидировать российские гиперзвуковые ракеты, передает "ПолитРоссия".

Москва тратит много усилий и средств на разработку ядерного вооружения с целью укрепления обороноспособности РФ. На сегодняшний день страна обладает уже тремя видами оружия, которое превращает системы противоракетной обороны (ПРО) США в бесполезный металлолом, считают аналитики. Речь идет о гиперзвуковых ракетах наземного базирования, а также тактических гиперзвуковых ракетах "Кинжал" и "Циркон".

«Хотя эти три гиперзвуковые ракеты имеют разную дальность и мощность, у них есть общая особенность: их скорость полета чрезвычайно высока – более 10 Махов!" – резюмировали в Sohu.

Ранее обозреватели американского издания The National Interest назвали ракеты "Кинжал" российским "рецептом уничтожения" ПРО сил НАТО. Оружие может применяться для стремительного прорыва вражеских линий противоракетной обороны и ликвидации особо важных объектов противника.