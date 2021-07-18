Водолазы обнаружили труп мужчины под мостом на Лужнецкой набережной

Москва, 18 июля. Очевидцы рассказали о мужчине, который упал с моста на Лужнецкой набережной в Москве, а после всплыл без сознания.

Как сообщает источник Федерального агентства новостей, в 17:30 на пульт диспетчера экстренных служб поступил вызов. По прибытии на место сотрудники МЧС ничего не обнаружили. Сейчас там работают три спасательных катера и один полицейский.

Как сообщает РЕН ТВ, после падения мужчина всплыл в бессознательном состоянии.

Согласно последним данным, тело нашли под мостом. Погибшим оказался мужчина 30-40 лет. Его личность устанавливается.

Ранее сообщалось о подростке, который упал с надувного матраса в воду и утонул. Инцидент произошел в Хабаровске.