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Водолазы обнаружили труп мужчины под мостом на Лужнецкой набережной

  /   Обновлено: 18 июля 2021 19:13
Происшествия
Водолазы обнаружили труп мужчины под мостом на Лужнецкой набережной
Федеральное агентство новостей

Москва, 18 июля. Очевидцы рассказали о мужчине, который упал с моста на Лужнецкой набережной в Москве, а после всплыл без сознания.

Как сообщает источник Федерального агентства новостей, в 17:30 на пульт диспетчера экстренных служб поступил вызов. По прибытии на место сотрудники МЧС ничего не обнаружили. Сейчас там работают три спасательных катера и один полицейский.

Как сообщает РЕН ТВ, после падения мужчина всплыл в бессознательном состоянии.

Согласно последним данным, тело нашли под мостом. Погибшим оказался мужчина 30-40 лет. Его личность устанавливается.

Ранее сообщалось о подростке, который упал с надувного матраса в воду и утонул. Инцидент произошел в Хабаровске.

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москва мост лужнецкая набережная
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