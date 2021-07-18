Обладательница «Грэмми» певица Лиззо перекрасила волосы в кислотный цвет

Лос-Анджелес, 18 июля. Американская певица Лиззо, получившая «Грэмми» и пропагандирующая бодипозитив, никогда не отличалась скромностью, пишет ELLE.

Появляясь на публике, она каждый раз ее шокирует, устраивая неповторимые перформансы.

Лиззо — раскованный максималист и громогласная активистка протеста против стереотипов. Противоположно коллеге по цеху Билли Айлиш, которая из неонового оттенка волос перешла к блонду, Лиззо дебютирует в новом ярком, можно даже сказать, кислотном амплуа.

Новый образ певицы напомнил всем о съемках новой диснеевской «Русалочки».

Учитывая быстро меняющуюся реальность, становится очевидным, что в новое время придворная принцесса должна носить именно такую прическу кислотного оттенка с небрежными тонкими косичками. Сейчас укладка обладательницы «Грэмми» уже сводит с ума многих, но Лиззо этого недостаточно. Она дополнила образ зеленым макияжем и выставила фотографии в Instagram. Для этого певица использовала косметику неоновой палитры бренда Lottie x Laila Loves.