Обладательница «Грэмми» певица Лиззо перекрасила волосы в кислотный цвет

Лос-Анджелес, 18 июля. Американская певица Лиззо, получившая «Грэмми» и пропагандирующая бодипозитив, никогда не отличалась скромностью, пишет ELLE.
Появляясь на публике, она каждый раз ее шокирует, устраивая неповторимые перформансы.
Лиззо — раскованный максималист и громогласная активистка протеста против стереотипов. Противоположно коллеге по цеху Билли Айлиш, которая из неонового оттенка волос перешла к блонду, Лиззо дебютирует в новом ярком, можно даже сказать, кислотном амплуа.
Новый образ певицы напомнил всем о съемках новой диснеевской «Русалочки».
Учитывая быстро меняющуюся реальность, становится очевидным, что в новое время придворная принцесса должна носить именно такую прическу кислотного оттенка с небрежными тонкими косичками. Сейчас укладка обладательницы «Грэмми» уже сводит с ума многих, но Лиззо этого недостаточно. Она дополнила образ зеленым макияжем и выставила фотографии в Instagram. Для этого певица использовала косметику неоновой палитры бренда Lottie x Laila Loves.
И, по традиции, любимая бодипозитивная тема девушки была раскрыта во всем ее естестве. Лиззо продемонстрировала свои округлые внушительные формы, подчеркнув их сверкающим бикини, расшитым хрустальными каплями.
Ранее сообщалось, что Билли Айлиш пришлось извиняться за старое расистское видео.