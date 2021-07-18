Жительница ЮАР вдохновила десятки тысяч волонтеров на устранение последствий погромов

Претория, 18 июля. Жительница ЮАР создала группу в Facebook, чтобы найти волонтеров для устранения последствий погромов в стране. Меньше чем за неделю в сообщество вступило около 27000 участников.

Основатель движения «Восстановление Южноафриканской Республики» (RebuildSA) Эмельда Масанго удивилась количеству желающих помочь навести порядок:

«Я не ожидала, что этот небольшой акт добра найдет столько желающих. Я горжусь и потрясена».

Идея родилась из поста Масанго в другой группе, где она написала, что готова выйти на улицу и помочь клининг-службам справиться с разрухой, вызванной стихийными погромами.

«Место, где я работаю, сейчас закрыто. Поэтому я решила, что вместо того, чтобы сидеть дома, я добровольно помогу навести порядок», — заявила активистка.

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Также в группе отметились местные предприниматели. Бизнесмены пообещали оказать безвозмездную помощь волонтерам. Более того, к благотворительному мероприятию присоединятся представители крупной южноафриканской авиакомпании.

Многие дороги до сих пор завалены сгоревшими машинами и покрышками, поэтому воздушная доставка гуманитарной помощи придется как нельзя кстати.

Власти еще не огласили точные данные по поводу ущерба, который нанесли стихийные беспорядки после ареста экс-президента ЮАР Джейкоба Зумы. Недавно Банковская ассоциация Южной Африки сообщила, что в результате беспорядков митингующие уничтожили 1400 банкоматов и ограбили около 300 почтовых и банковских отделений.