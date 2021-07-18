Чистый отток из инвестирующих в Россию фондов составил 90 млн долларов

Москва, 18 июля. Оттоки из российских активов ускорились до темпов, которые на наблюдались около года, говорится в исследовании главного стратега BCS Global Markets Вячеслава Смольянинова.

На ситуацию повлияла пандемия коронавируса, при этом нефтяные котировки после заключения сделки по добыче нефти в рамках ОПЕК+ не демонстрируют поддержки, отмечают в BCS GM. Совокупный чистый отток капитала составил 90 млн долларов.

Фонды акций, инвестирующие в только Россию, по итогам недели показали чистые оттоки в размере 20 миллионов долларов. Оттоки из фондов облигаций, тем временем, составили 10 млн долларов.

Аналитики компании BCS Global Markets ранее сообщили, что приток в фонды, инвестирующие в активы и облигации РФ, достиг 30 млн долларов. Неделей ранее этот показатель достигал 70 млн долларов.