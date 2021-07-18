Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
18 июля 19:21
19:18
Происшествия
Шестилетняя девочка погибла при падении с высоты на юге Москвы
19:17
Весь мир
По Убанги на каноэ: как зарабатывают речные таксисты в ЦАР
19:14
Армия
Ростех опубликовал первое фото носовой части нового истребителя
19:08
Политика
Роскомнадзор заявил о нежелании YouTube блокировать фейки
19:08
Общество
Музыкальный критик предложил Моргенштерну записать дуэт с BTS
19:06
Весь мир
Жительница ЮАР вдохновила десятки тысяч волонтеров на устранение последствий погромов
19:05
Армия
В Китае рассказали, с помощью чего Россия превратила ПРО США в бесполезный металлолом
19:02
Происшествия
Водолазы обнаружили труп мужчины под мостом на Лужнецкой набережной
19:00
Видео
Чем занимается «Союз добровольцев России»? Николай Стариков
19:00
Общество
Вассерман объяснил, сколько еще лет прослужит ГТС Украины без модернизации и денег РФ
Все новости

Чистый отток из инвестирующих в Россию фондов составил 90 млн долларов
Экономика
Чистый отток из инвестирующих в Россию фондов составил 90 млн долларов
pixabay.com  /  Gerd Altmann

Москва, 18 июля. Оттоки из российских активов ускорились до темпов, которые на наблюдались около года, говорится в исследовании главного стратега BCS Global Markets Вячеслава Смольянинова.

На ситуацию повлияла пандемия коронавируса, при этом нефтяные котировки после заключения сделки по добыче нефти в рамках ОПЕК+ не демонстрируют поддержки, отмечают в BCS GM. Совокупный чистый отток капитала составил 90 млн долларов.

Фонды акций, инвестирующие в только Россию, по итогам недели показали чистые оттоки в размере 20 миллионов долларов. Оттоки из фондов облигаций, тем временем, составили 10 млн долларов.

Аналитики компании BCS Global Markets ранее сообщили, что приток в фонды, инвестирующие в активы и облигации РФ, достиг 30 млн долларов. Неделей ранее этот показатель достигал 70 млн долларов.

Вернуться назад

Все новости / Экономика / Чистый отток из инвестирующих в Россию фондов составил 90 млн долларов
фонды отток инвестиций BCS GM
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru